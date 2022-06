Moordenaar Milica van Doorn overleden in de gevangenis

Hüseyin A., de veroordeelde moordenaar van de Zaanse Milica van Doorn , is overleden. De 51-jarige man uit Zaandam werd vandaag dood gevonden in zijn cel in het Justitieel Complex Zaanstad. Er loopt een onderzoek naar de doodsoorzaak.

De advocaat van de familie van Milica van Doorn, Richard Korver, bevestigt de dood van A. aan NH Nieuws. Volgens bronnen in de bajes werd hij rond 11.00 uur gevonden in de douche van zijn cel. Even daarvoor zou hij hebben gesport.

De familie van Milica van Doorn is inmiddels ingelicht over het overlijden van A., aldus Korver. "Dit is toch een dikke streep onder deze zaak. Ondanks dat betuigt de familie haar medeleven aan de familie van meneer."

De advocaat van Hüseyin A., Gerald Roethof, kon desgevraagd nog niet komen met een reactie. Hij zei nog van niets te weten.

Moord op Milica

Het is 1992 als de destijds 19-jarige Milica van Doorn vermoord wordt gevonden in de vijver achter de Sint-Jozefkerk in de Zaanse wijk Kogerveld. Een lange tijd verstreek zonder dat duidelijk was wie er verantwoordelijk was voor haar overlijden.

25 jaar later verzocht de politie 133 Turkse Nederlanders mee te doen aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Tussen de mannen die meededen zat ook de broer van Hüseyin A. Via hem kwam de politie A. uiteindelijk op het spoor. A. kwam met wisselende verklaringen: eerst ontkende hij bij de zaak betrokken te zijn, maar later verklaarde hij in opdracht van een geest te hebben gehandeld. Op een ander moment zei hij dat hij een relatie met Milica had.

Veroordeling

Op 11 december 2018 werd A. veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Milica. Hij ging in hoger beroep, maar afgelopen februari werd hij daarin ook schuldig bevonden.

Daarnaast besloot de rechter vorige maand dat hij 10.000 euro schadevergoeding moet betalen aan de familie. Er zou nog een volgende ronde komen, want A. ging in cassatie.

Over de 10.000 euro schadevergoeding stelt familieadvocaat Korver dat 'dit goed komt', aangezien hij beslag heeft laten leggen op de bezittingen van A..

Kijk hier nog eens de reportage over het heropende onderzoek in 2017.