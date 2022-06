Racen voor Jarige Job: 'Aan Verstappen kan ik nog niet tippen'

Niet alleen bij de Formule 1 loeiden vandaag de motoren. Het centrum van Zaandam was ook voor een dag het toneel van een spannende race. Vijftig teams namen het voor het goede doel tegen elkaar op. In ruil voor een donatie konden de Zaandammers zich even Max Verstappen voelen.

Junior Kamer Zaanstreek (JKZ) organiseert vaker evenementen voor het goede doel, maar vandaag was dat wel een hele bijzondere. Midden in het centrum van Zaandam waande de karters zich over de hobbelige stenen om geld in te zamelen. "Het was best pittig. Je loopt toch best te stuiteren en dat voel je aan je hoofd", meent een van de deelnemers.

Verstappen of Zaandammer?

De deelnemers en organisatie kunnen natuurlijk niet de Formule 1 race in Azerbeidzjan van vandaag missen. Daarom kan iedereen naar beide races tegelijk kijken. Maar waar houd je dan je focus op, de Zaandammers of Max Verstappen? Hoewel de jongste bezoekers natuurlijk naar hun ouders in de kart keken, zien de deelnemers toch liever Max schitteren.

