Overleden man in water Noord-Scharwoude pas 21 jaar, politie vermoedt noodlottig ongeval

De overleden man die gisteren in Noord-Scharwoude is gevonden is volgens de politie zeer vermoedelijk in het water terecht gekomen nadat hij onwel werd. Het gaat om een 21-jarige uit de gemeente Dijk en Waard.

Rond 19.50 kreeg de politie een melding vanaf de Achterstraat in het dorp. Daar lag een persoon in de sloot. Pogingen om de man te reanimeren waren tevergeefs, de 21-jarige was al overleden, aldus een woordvoerder van de politie.

Er is volgens haar onderzoek gedaan en daaruit zijn geen aanwijzingen gekomen dat er enigszins sprake is van een misdrijf. "Zeer vermoedelijk is hij na een onwelwording te water geraakt en is het dus een noodlottig ongeval."

Wegens de kleine gemeenschap doet de politie geen uitspraken over de exacte woonplaats van de twintiger, alleen dat die uit de gemeente Dijk en Waard komt.