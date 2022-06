Man rukt meisje (16) met geweld van fiets en gaat ermee vandoor, politie zoekt getuigen

Een man heeft gisteravond een zestienjarig meisje in Hoorn met grof geweld beroofd van haar fiets. De dader dwong het meisje met haar fiets te stoppen, rukte ruw de fiets uit haar handen en sloeg daarna op de vlucht. De politie zoekt naar getuigen.

De politie komt graag in contact met getuigen. Vooral met twee mannen die het slachtoffer na de gewelddadige diefstal hebben geholpen.

Agenten hebben nog gezocht naar de daders, maar dat was tevergeefs.

