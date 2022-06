Jongeren met down krijgen kans om te stralen: 'Dit weekend allemaal sterren'

Voor één dag echt stralen. Dat mensen met het downsyndroom veel meer kunnen dan de meesten denken, werd gisteren maar weer eens uitgebreid bewezen in de Aalsmeerse Ophelialaan. Zestig jongeren met down mochten dit weekend in de winkelstraat een dag lang kennismaken met de meest uiteenlopende baantjes. Zelf waren ze apetrots.

Het meisje vindt het allemaal prachtig en wordt het liefst meteen aangenomen, maar ze moet nog een paar jaar wachten. Haar 'collega' Max is er juist achter gekomen dat dit niet helemaal zijn ding is. "Hij vindt andere dingen toch leuker", zegt de winkelmedewerkster die hem vandaag begeleidt.

Ontdekken waar je goed in bent

Het is allemaal prima, want tijdens Downtown Ophelia draait het er juist om dat jongeren met down ontdekken waar ze goed in zijn. Het begon allemaal met de achttienjarige Caily Boots, die zo graag een keer model wilde zijn. "Haar moeder vroeg of ze mee mocht lopen in de modeshow in mijn winkel", vertelt initiatiefnemer van Downtown Ophelia Ingrid Kranenburg.