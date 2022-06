Diversiteit Café Amstelveen kiest voor inhoud: 'Niet iedereen houdt van feesten'

Fred en Nicole organiseren de presentaties in samenwerking met bezoekers en de gemeente. "Binnenkort komt bijvoorbeeld de Theoloog op Sneakers vertellen over misinterpretaties van de Bijbel met betrekking tot homoseksualiteit", vertelt Nicole.

Inderdaad, de vierwekelijkse bijeenkomst lijkt in niets op de uitbundige en extravagante feesten die in buurgemeente Amsterdam vrijwel avond aan avond worden gehouden. "Niet iedereen houdt van feesten", vertelt Nicole. "De meesten van de oudere generatie hebben hun feestfase wel gehad, maar ook niet iedere student wil naar de kroeg. In dit café ligt de nadruk echt meer op het gesprek en de inhoud."

De drempel om binnen te lopen, moet zo laag mogelijk liggen, vertelt beheerder Fred. "Je welkom en veilig voelen staan voorop", benadrukt hij. Wie eenmaal binnen is, kan onder het genot van een kop koffie of glas wijn met andere bezoekers spreken, naar een lezing luisteren of aan een pubquiz meedoen.

Toch vinden ze dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers best iets omlaag mag, en zoeken daarom onderwerpen uit om meer Amstelveense jongeren te trekken. "Binnenkort organiseren we een informatiemiddag over de kinderwens van partners met hetzelfde geslacht", vertelt Nicole, "dan wordt besproken wat de opties zijn, denk aan een draagmoeder of adoptie."

Echtpaar Henk en Ypke is iedere maand in het Amstelveen Diversiteit Café te vinden. "De kroeg? Nee, ben je gek? Misschien dertig jaar geleden, maar ik moet er niet meer aan denken”, zegt Ypke stellig.

"En als ik naar de kroeg wil, is er genoeg in Amsterdam waar we heen kunnen. Het diversiteitscafé vinden wij gewoon enorm leuk omdat het echt voelt alsof je bij mensen op bezoek komt. Iedereen zit door elkaar met een kopje koffie of thee. Het maakt niet wat voor mens je bent, of je nou lesbo of homo bent, niemand kan het wat schelen. Dat is vooral wat ik er zo fijn aan vind. Een gemengd publiek en iedereen is welkom."

'Ontspannen sfeer'

Ook zijn man Henk is enthousiast. “Zodra je binnenstapt, krijg je een enorm thuisgevoel. Je gaat naast iemand zitten en opeens ben je anderhalf uur verder. Daarnaast is het ook fijn om verhalen en problemen te horen, die je herkent. Gewoon een hele ontspannen sfeer met leuke activiteiten en presentaties."