WK lifesaving op strand IJmuiden evenement voor doorzetters: "Hoe stoer je moet zijn? Heel stoer"

Met de vele surfers is op het strand van IJmuiden vaak al genoeg reuring. Het WK lifesaving voor militairen dit weekeinde maakte dat er extra veel te beleven was.

Het ziet er spectaculair uit en al snel is één ding duidelijk: dit is een sport voor doorzetters, zeker met deze harde wind en hoge golfslag. Wim de Klerk, official: "Hoe stoer je moet zijn? Heel stoer. Met mietjes kunnen we hier niks doen."

Hoewel er niet veel publiek was, is redden in competitieverband volgens hem een interessante kijksport. "Er zijn zoveel verschillende onderdelen. Dat maakt het heel aantrekkelijk. Of het een echte wedstrijdsport is? Ik denk dat de deelnemers vooral de olympische gedachte koesteren: deelnemen is belangrijker dan winnen."

Nynke Ytsma is één van de vrouwelijke deelnemers in het Nederlands team, dat wisselend presteert. "In veel andere landen wordt het een stuk serieuzer genomen."

Olympische ringen

Nick Alink, een ander lid van de Nederlandse ploeg, zag net zelfs een Braziliaan met getatoeëerde olympische ringen op zijn lijf, wat betekent dat hij deelnemer is geweest aan het grootste sportevenement ter wereld. Nick: "Dat zegt genoeg. Daar gaan wij het tegen afleggen. Maar dat is niet heel erg. Het is al geweldig hier mee te kunnen doen."

Het WK beleeft vandaag zijn laatste dag op het strand van IJmuiden.