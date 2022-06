In beeld: publiek geniet van Jazzfestival Enkhuizen

Het is er perfect weer voor: het Jazzfestival in Enkhuizen. Door de hele stad zetten bandjes hun beste beentje voor dit weekend en spelen ze allerlei soorten jazzmuziek. Het publiek geniet zichtbaar.

Twee jaar lang kon het festival door de coronacrisis niet gehouden worden. "Wel lag hierdoor een programma waar makkelijk op voortgeborduurd kon worden", vertelde organisator Jaap de Wit eerder aan WEEFF Radio.

"Het is geen Bloody Mary, maar de jazzcocktail van de laatste jaren zoals de liefhebbers het gewend zijn", aldus Leonie de Groot. Zo keren dit weekend Saturday City Jazz, de Kroegentocht en het Jazz on the Docks in hun oude vorm terug naar de Haringstad.

Het Jazzfestival is een écht begrip in Enkhuizen en wordt sinds 1974 jaarlijks georganiseerd in de binnenstad. Enkele bekende namen staan op het Enkhuizer Jazzfestival, zoals Adrian Cox, Niklas Carlsson en Jamie Brownfield.

Bekijk hier een fotoreportage van het Jazzfestival: