Protest voor hogere basisbeurs en compensatie: "Zou willen dat mijn studieschuld wordt kwijtgescholden"

De Dam in Amsterdam was vanmiddag gevuld met honderden studenten die actie voerden voor een ruimere studiebeurs en compensatie voor de groep mensen die nu studeren of de afgelopen jaren met het leenstelsel te maken hebben gehad.

De honderden aanwezigen hadden borden bij zich met teksten zoals 'stresslevel hoger dan m'n studieschuld' en 'geen flutcompensatie voor de pechgeneratie'. Demonstranten vertellen over hun studieschulden van 30.000, 40.000 of zelfs 50.000 euro.

Het huidige leenstelsel dat in september 2015 werd ingevoerd gaat verdwijnen. In het studiejaar 2023/2024 komt de basisbeurs weer terug, maar de demonstranten zijn het niet eens met de studietoelage die het kabinet heeft aangekondigd. Het gaat om 110 euro voor thuiswonende studenten en 274 euro die uitwonende studenten. "Dat is te laag voor studenten om van rond te komen", zegt voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Ama Boahene. Daarnaast zijn de demonstranten ontevreden over de ruim 1.400 euro compensatie die de zogeheten 'pechgeneratie' krijgt aangeboden. "Veel te weinig."

"Lijkt erop dat het niet slim is om in 2023 te gaan studeren"

Een jongere die nog geen jaar studeert vertelt: "Ik zit pas in het eerste jaar en ik heb nu al een studieschuld van 10.000 euro." Een ander is eerder gestopt met zijn studie vanwege de hoge kosten: "Ik weet nog niet of ik weer ga studeren of niet. Ik was gestopt en dacht dat het er weer goed uit zou zien, maar het lijkt erop dat het niet slim is om in 2023 te gaan studeren. Het is niet te betalen." Een andere demonstrant laat weten: "Ik wil dat mijn studieschuld wordt kwijtgescholden, want dit is niet mijn schuld."





Op de Dam waren ook Sylvana Simons van BIJ1 en Lilian Marijnissen van de SP aanwezig. "Ik ben hier om de studenten te steunen", zegt Marijnissen. "Het leenstelsel is een totaal mislukt politiek experiment. Het is dan niet meer dan fatsoenlijk dat je de generatie die de dupe is van dat experiment fatsoenlijk compenseert", vindt de SP-leider.

'Fakking rustig'

Hoewel het protest vele honderden actievoerders trok, had de organisatie op duizenden studenten gehoopt. "Het is fakking rustig man", reageert een van de organisatoren. "Hoeveel studenten hebben wij hier in Nederland? Dit gaat iedereen aan hier!"





Hoewel er grote zorgen zijn over de toekomst, is er ook ruimte voor optimisme. "Ik ga hieruit komen", zegt een student met een studieschuld van 10.000 euro vastbesloten. "Niet door te werken, maar door hier te zijn en te blijven strijden."