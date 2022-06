Mike Snoei weet wat beter moet bij Telstar: "Dit elftal heeft meer leiderschap nodig"

Mike Snoei vindt dat Telstar ambitieus moet zijn komend seizoen. De kersverse trainer vertelde dat vanochtend in het NH Radio Sportcafé. "Het moet niet elke wedstrijd gaan over de laagste begroting", vindt Snoei.

Mike Snoei - Pro Shots / Erik Pasman

"Het speelde al een poosje", begint de nieuwe trainer. "Het gaat dan onder je huid zitten, want het is een een club waar ik heel fijne herinneringen aan heb. Telstar heeft mij in 2017 de kans gegeven nadat ik een tijdje in het buitenland gewerkt heb." Na twee seizoenen vertrok Snoei, ondanks een doorlopend contract, toen naar De Graafschap. "Dat is toch de grote broer van Telstar. Ik zag dat als een prachtige stap vooruit, maar dat begrijpt dan niet iedereen. De club heeft er toen ook 50.000 euro voor gekregen." Telstar zoekt technisch manager Chris B. van der Zwan van de Technische Commissie werkte destijds al "uitstekend" samen met Snoei. "Mike is niet in volle glorie bij ons weggegaan. Dat heeft bij ons beiden een beetje gemodderd. Maar in zijn werkwijze zorgde hij wel voor openheid en duidelijkheid." Van der Zwan geeft aan dat Telstar de komende tijd op zoek gaat naar een technisch manager in plaats van een technisch directeur.

Quote "Daar hoor ik nooit iemand over de begroting en zij haalden afgelopen seizoen de play-offs" Telstar-trainer Mike Snoei

Het is nu zaak om weer betere resultaten te boeken met de Witte Leeuwen na de negentiende plaats van vorig seizoen. "Het moet niet elke wedstrijd gaan over het de laagste begroting", zegt Snoei. "We kunnen FC Eindhoven als voorbeeld nemen. Daar hoor ik nooit iemand over de begroting en zij haalden afgelopen seizoen de play-offs. Voordat het zo ver is, moet er nog wel wat gebeuren. Ik vind dat we ambitieus moeten zijn."

Quote "Wat meer jongens van vis en staal, die de mentaliteit begrijpen en fysieker zijn" TELSTAR-TRAINER MIKE SNOEI

Snoei benadrukt dat voorganger Andries Jonker goed werk heeft geleverd met een vrouwenteam en drie schaduwteams: Onder 21, Onder 18 en Onder 16. Wel moeten er nieuwe spelers komen. "Namen zijn niet zo belangrijk. Dit is een elftal dat meer leiderschap nodig heeft. Wat meer jongens van vis en staal, die de mentaliteit begrijpen en fysieker zijn." Spelers wilden Jonker terug Donderdag werd een brief van de spelersgroep plots openbaar waarin werd gevraagd om de terugkeer van Jonker. "Dat is een ongelukje geworden", vertelt Van der Zwan. "Aanvoerder Glynor Plet heeft de spelers gesproken. Er was paniek dat er nog geen trainer was. Dat is nu glad gestreken met hem. Ze zijn allemaal wild enthousiast." Snoei vindt het geen probleem dat de spelers Jonker graag terug wilden zien. "De groep heeft dus prima met hem samengewerkt. Dat verdiend een pluim voor de trainer en voor de spelers."