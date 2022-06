Kunstonderwijs in een bus trekt langs scholen in de Beemster en Purmerend

De oude Amerikaanse schoolbus, de Kunstbuzz, is een extra leslokaal want basisscholen in de Beemster en Purmerend missen extra ruimte voor creatieve vakken. Onder begeleiding van de kunstjuf nemen leerlingen van De Blauwe De Morgenster er een speelfilm op. Ze bedenken en doen alles zelf: het verhaal bedenken, acteren en filmen. Ze vinden het hartstikke leuk en doen het voor het eerst. "Een keer iets anders rekenen en lezen."

Volgens Anouk Diepenbrock, hoofd onderwijs van Cultuurhuis Wherelant, is het belangrijk dat scholen meer ruimte krijgen voor het geven van creatieve vakken. "Met volle klassen van meer dan 30 kinderen is dat in een normaal leslokaal niet te doen. Door de bus als mobiel leslokaal te gebruiken kun je de klas opsplitsen. De helft zit hier nu op school en de anderen met de kunstjuf in de bus."

Te vol

Het is een proef voor zes weken. Elke week staat de bus bij een andere school. Anouk ziet het als een eerste aanzet en hoopt dat creatief onderwijs meer aandacht en letterlijk meer ruimte gaat krijgen.

Cultuurwethouder Eveline Tijmstra is enthousiast over de proef. "We vinden als gemeente cultuureducatie heel belangrijk en wat we zagen is wat Wherelant hier aanbiedt - kleien, handvaardigheid, maken van een film - niet kan op de meeste scholen omdat de klassen te vol zijn." Over hoe het kunstonderwijs er straks na proef uit ziet, doet de wethouder geen uitspraken. "Dat is aan de scholen, wij bieden dit eenmalig aan."

Mysterie

Ondertussen zijn de leerlingen druk in de weer met allerlei opnames, zowel binnen als buiten. Telefoons, selfiesticks en ipads worden gebruikt om te filmen en de kunstjuf geeft voortdurend regie-aanwijzingen. De bus dient als martelkamer en in de zandbank in de speeltuin vindt een ruzie plaats. Het blijft voor de verslaggever een mysterie waar het verhaal precies over gaat. Maar dat komt helemaal goed, bezweren Nenna en Amene, die de rol van een dokter spelen. "Hij wordt gemonteerd door twee jongens en die selecteren de goede dingen. De slechte halen ze uit de film."