Vermiste Ann na halfjaar gevonden in woning Amsterdammer (65)

De 27-jarige Ann, die al een halfjaar vermist werd , is door de politie gevonden in een woning in Amsterdam. De bewoner van de woning is opgepakt op verdenking van mensenhandel.

Het gaat om een man van 65 jaar oud. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

Ann was al sinds 5 december 2021 vermist uit een gesloten zorginstelling in Zwammerdam. Drie dagen na haar vermissing werd ze nog gezien in Zuidoost.

De politie vroeg onder meer in het AT5-programma Bureau 020 en Opsporing Verzocht op NPO 1 aandacht voor haar vermissing en toonde daar ook foto's van Ann.

"De melder had deze uitzending van Opsporing Verzocht gezien en heeft toen anoniem een melding gedaan", laat de politie weten. "De politie bedankt iedereen voor het kijken en voor het insturen van tips voor deze zaak."

In Bureau 020 gaf de politie al aan dat de grootste zorg was dat de vrouw ergens tegen haar wil in werd vastgehouden en dat er misbruik van haar zou worden gemaakt.