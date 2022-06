Koper penthouse schrikt van steunpilaren en stapt naar de rechter

Een koper van een penthouse in West is naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de nieuwbouwwoning in waarde is verminderd doordat er vijf kolommen in de woonkeuken staan die niet op de tekening te vinden waren. Volgens hem wordt het uitzicht hierdoor belemmerd en is er minder ruimte.

Op 29 mei 2019 tekende hij een aannemingsovereenkomst met de aannemer. De totale koopsom lag rond de 900.000 euro. De woning ligt op de vijftiende verdieping en heeft een woonoppervlakte van 186 vierkante meter en vier kamers. "Geniet vanaf je royale buitenruimte van 39 m2 op het zuiden van het magnifieke uitzicht", stond er in de promotietekst. Niet ingetekend In oktober 2019 bezocht hij de woning voor het eerst. Daar zag hij in de woonkeuken langs de ramen aan de balkonkant vijf steunpilaren die geplaatst zijn om het dak te stutten. Die kolommen stonden niet ingetekend op de verkooptekening die bij de overeenkomst zat. Hij schreef in een mail aan de aannemer dat hij 'erg onaangenaam verrast' was. Omdat de kolommen 20 centimeter uitsteken was er volgens hem minder uitzicht. Het plaatsen van gordijnen zou een 'mega issue' worden en het neerzetten van een tafel tegen zo'n uitstekende kolom zelfs onmogelijk, tenzij de tafel op maat gemaakt wordt. De koper van het penthouse schakelde ook een taxateur in. Die vond dat de woning 75.000 euro minder waard was geworden door de pilaren.

De aannemer verdedigde zich met het argument dat er maar 0,15 vierkante meter oppervlakteverlies door de uitstekende pilaren is. De rechter was het daarmee eens. Als het om minder dan een halve vierkante meter gaat, dan heeft dat geen effect op het aantal vierkante meters aan woonoppervlakte. Ook vindt de rechter niet dat het uitzicht zo veranderd is dat er waardeverlies is ontstaan. "Schuin gekeken is sprake van een minimale wijziging in het uitzicht. Recht van voren bekeken is evenwel het uitzicht met en zonder kolommen (nagenoeg) hetzelfde." De koper verwees naar de term 'panoramisch uitzicht' in de promotietekst, maar de rechter wees erop dat daarbij ook de tekst 'vanuit de buitenruimte' stond en dat het dus niet over het uitzicht vanaf binnen ging.

"De slotsom van het voorgaande is dat de stelling van eiser dat het penthouse 75.000 euro in waarde is gedaald als gevolg van de gestelde (toerekenbare) tekortkoming faalt in het licht van de gemotiveerde betwisting", schrijft de rechtbank in het vonnis. "De gestelde schade ter hoogte van dat bedrag is dan ook niet komen vast te staan." De eigenaar van het penthouse moet de proceskosten van de aannemer ook betalen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 4000 euro.