Buschauffeurs staken, vooral in Zaanstreek-Waterland vallen bussen uit

Reizigers in Zaanstreek-Waterland moeten vandaag rekening houden met het uitvallen van bussen. Buschauffeurs die aangesloten zijn bij vakbond FNV staken vandaag voor betere werkomstandigheden. Ook in de regio’s Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond zou gestaakt worden, maar Connexxion meldt dat het aantal stakers daar 'zeer beperkt' is.

In de Zaanstreek is het aantal chauffeurs dat staakt 'hoger', zegt het vervoersbedrijf. Een woordvoerder van vervoerder EBS meldt dat in de regio Waterland ongeveer veertig procent van de diensten uitvallen.

"De bedrijven willen steeds efficiënter werken", zegt vakbondsbestuurder Viktoria Teunissen van FNV. "De lijnen die wat minder passagiers hebben worden uitbesteed of worden via vrijwilligers gereden. Dat betekent dat de chauffeurs die overblijven alleen maar op drukke lijnen rijden, waardoor ook de rustmomenten wegvallen. Vroeger had je een gemixt pakket waarbij je een paar uren drukte had waar je daarna weer van kon bijkomen."

Ze zegt: "Ik wil mijn excuses aanbieden aan reizigers dat zij de dupe worden van een conflict dat wij met de werkgevers hebben. Maar je kan niet én je werkgever willen raken én tegelijkertijd gewoon gaan rijden."

Ultimatum

De werkgeversvereniging is niet te spreken over de staking. "We hebben een eindbod uitgebracht waar CNV wel mee akkoord is gegaan", zegt een felle voorzitter Fred Kagie. "Vervolgens heeft de FNV niks meer laten horen maar een ultimatum gestuurd. In dat ultimatum stonden allemaal nieuwe dingen, waar we nog nooit over hebben gesproken. Toen hebben we gezegd: dat gaan we niet doen."

Hij brengt aan dat de lonen per 1 juli met 2,8 procent stijgen en dat er al een eenmalige bonus van 1200 euro is uitbetaald. "Ook aan FNV-leden. Dus we vinden dat het klaar is. De FNV zoekt op geen enkele manier contact met ons, dus we laten dit gewoon gebeuren."

De bestuurder besluit: "We zitten nu nog met de naweeën van de pandemie, we liggen nog aan het infuus van de overheid. Daarom roepen we nu FNV en CNV op om snel om tafel te gaan voor de cao die op 3 januari 2023 begint."