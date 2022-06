Gemaskerde tieners stormen supermarkt binnen en bedreigen medewerkster met mes

"Zij heeft het mes op haar nek gehad en is heel erg geschrokken nog hierdoor", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

Een andere medewerker van de winkel wist de tieners te verjagen door spullen naar ze te gooien. Hierdoor schrokken ze en renden ze snel weg.

Klemgereden door klant

De medewerker achtervolgde de verdachten en belde ondertussen de politie maar verloor ze uiteindelijk uit het oog. Een klant wist vervolgens één van de verdachten klem te rijden en in bedwang te houden. De politie heeft vervolgens de jongen meegenomen.

De andere verdachte is even later aangehouden. Tijdens de aanhouding zijn er nog meer messen gevonden. Er is aangifte gedaan en de slachtoffers krijgen slachtofferhulp. De twee tieners zitten nog vast.