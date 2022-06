Na elf jaar gaat dominee Job de Bruijn met pensioen: "Het is goed zo"

Na elf jaar stopt Dominee Job de Bruijn, van de Protestantse gemeente Laren-Eemnes ermee. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag blikt de Bruijn terug op zijn periode in Laren en Eemnes.

De reden van het stoppen is zijn leeftijd. De Bruijn is al een jaar langer doorgegaan omdat de kerk dit had gevraagd en nu is het tijd voor zijn emeritaat. "Het is goed zo. Ik was nog lang niet uitgekeken op het vak. Het is een leuk en inspirerend beroep en ik kan het iedereen aanraden om dominee te worden. Op een gegeven moment moet je wijs genoeg zijn om te stoppen."

De laatste dienst heeft indruk gemaakt op de Bruijn. "Dat was heel bijzonder. In verschillende gemeentes ben ik dominee geweest en zelfs die mensen waren aanwezig. Je hebt dan mensen voor je waar je een geschiedenis mee hebt gedeeld. Als predikant deel je dingen met elkaar zoals mooie momenten, maar ook minder fijne dingen. Dat is heel bijzonder."

De mensen missen

De dominee verwacht de mensen te gaan missen. "Natuurlijk ga ik de mensen missen, maar dat is ook het dubbele van op een moment stoppen wat goed aanvoelt. Het is een prachtig beroep, het zijn aardige mensen, maar het is ook een mooi moment om te stoppen. "

Nu de Bruijn met emeritaat is, een deftig woord voor pensioen, wilt hij nog wel bezig blijven. "Het plan is dat ik af en toe nog eens ga preken. De bedoeling van een preek is dat je in gesprek gaat met mensen. Die verhalen kun je alleen krijgen door de mensen goed te kennen. Daarom is het lastig om ergens anders te preken."

Vooroordeel

Bij voorbaat had de dominee een vooroordeel van Laren. De gemeente staat bekend als 'kakdorp' en datzelfde beeld had de Bruijn. "Maar als je de mensen beter leert kennen en de verhalen hoort, valt dat weg. Dan merk je dat de buitenkant vaak anders is dan de binnenkant. Achter de mooie hagen en luxe huizen wonen gewone mensen met ieder zijn eigen verhaal. Mijn vooroordeel werd tegengesproken. De charme van de kerk is dat er allerlei mensen samenkomen."

Voor de predikant maakt het niet uit of er mensen naar de kerk komen die niet geloven. "Als ik naar een concert ga, wordt er niet gevraagd of ik muzikaal ben. Ik ga naar het concert omdat ik daar graag heen wil en er ook voor open sta. Zo is dat ook met de kerk. Daar hoef je jezelf niet te bewijzen voor wie je bent."

Zoektocht naar nieuwe dominee

De Protestantse gemeente Laren-Eemnes is nu opzoek naar een nieuwe dominee. Zelf is de Bruijn niet betrokken bij deze zoektocht, wel heeft hij een tip voor zijn opvolger "Wees alsjeblieft jezelf. Probeer op je eigen en eerlijke manier in de kerk te staan. Daarmee kom je het verst."

