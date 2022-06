Frans Halsbuurt moet 'Amsterdamse standaard voor autoluwe wijken' worden

De werkzaamheden starten in september van dit jaar en zullen 3,5 jaar duren. De 600 parkeerplekken die in 2018 werden opgeheven worden op dit moment nog tijdelijk gebruikt voor fietsparkeren, groenvakken en laad- en losplekken.

Verder ontwikkeld

"Deze tijdelijke inrichting is met de buurt verder ontwikkeld tot een nieuw ontwerp voor de buurt", laat stadsdeel Zuid deze week weten. "Via bijeenkomsten, sessies per straat, online en op locatie, hebben bewoners samen met de gemeente het ontwerpproces doorlopen."

Er komen bredere stoepen die op een niveau met de weg liggen. Rode en gele klinkers moeten het verschil tussen stoep en rijbaan aangeven. Verkeersdrempels moeten ervoor zorgen dat automobilisten niet harder dan 20 kilometer per uur zullen rijden. Verder komen er 'zoveel mogelijk groenvakken, waaronder 58 wadi’s die regenwater opvangen'.

Maximale ruimte

"Samen met de buurt is een nieuwe Amsterdamse standaard neergezet voor autoluwe wijken waar de druk op de openbare ruimte groot is", stelt stadsdeelbestuurder Rocco Piers. "Een negentiende eeuwse stadswijk, tegen de binnenring aan, wordt nu een autoluwe wijk met maximale ruimte voor voetgangers en fietsers"

Lang niet iedereen was in 2018 blij met het opheffen van de parkeerplekken. Uiteindelijk kwam de gemeente gedupeerde marktkooplui tegemoet. Voorstanders bezetten juist zelf parkeerplekken door er bakfietsen op neer te zetten.