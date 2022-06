Lantaarnpalen midden op het fietspad in Amsterdam-Zuid: "Misschien zijn dit bonuspunten"

Een van de voorbijgangers dacht even dat het om een kunstobject ging. "Maar het is een lantaarnpaal. Dan is het bloedlink natuurlijk." Een tweede vindt het vooral heel apart: "Ik ben blij dat ik geen kinderen bij me heb die me afleiden, want dan zou ik er tegenaan rijden."

Een derde kan er de humor wel van inzien. "Dit fietst wel lekker hoor, je moet ze zien te ontwijken", reageert hij. "Misschien zijn dit bonuspunten." Dan wordt hij serieus. "Nee, ik hoop dat ze weggaan."

De gemeente laat weten dat de lantaarnpaal op het fietspad staat, omdat het fietspad is verbreed. Over twee weken wordt de lantaarnpaal verplaatst.