Amsterdam NL V Honderden buurtbewoners bezoeken opera in het Erasmuspark

In het Erasmuspark was gisteravond een openluchtopera te zien en te horen. Het is de negende productie in Amsterdam-West die is georganiseerd door World Opera Lab, in samenwerking met het stadsdeel. De voorstelling 'Sheba' trok bijna vierhonderd bezoekers.

Dat de voorstelling in het Erasmuspark te zien is, is niet zonder reden. Miranda Lakenveld, artistiek leider van World Opera Lab, vertelt: "Het Erasmuspark is midden tussen de Baarsjes en Bos en Lommer. Dat zijn allebei fantastische buurten met veel verschillende culturen." En dat is precies waar het om draait bij deze voorstelling. "Het gebeurt niet heel veel dat veel verschillende gemeenschappen op een plek samen bij elkaar komen. Die plekken zijn er niet en mensen weten eigenlijk niet goed waar ze met elkaar over kunnen praten. Maar zo'n verhaal als 'Sheba' is eigenlijk heel geliefd in veel culturen", legt Lakenveld uit.

De openluchtopera was gratis te bekijken en er kwamen bijna vierhonderd mensen op af. Velen van hen waren enthousiast. "Ik vond het grandioos. Fijn dat er weer zoiets mogelijk is in Amsterdam en dan met zoveel culturen", laat een bezoeker weten. Een ander vertelt: "Het heeft een karakter dat je je richt op de buurt. Alles is tegenwoordig al heel erg duur, dus dit zijn mooie cadeautjes die Amsterdam kan geven aan haar bewoners." World Opera Lab en het stadsdeel West werken zeven jaar met elkaar samen om producties als deze te organiseren. Met deze voorstellingen hopen ze inzicht te geven in hoe de verschillende culturen in de wijken met elkaar in verbinding staan.

Sinan Vural speelde een van de hoofdrollen in de voorstelling. Ook hij is erg enthousiast over de avond, met name omdat bezoekers muziek uit het stuk herkenden. "Ik vond het prachtig. Vooral ook de mensen die in de buurt wonen en de muziek uit hun landen herkennen en zo enthousiast mee klappen en meezingen, ja dat is fantastisch". De voorstelling 'Sheba' is vanavond nog een keer te zien in het Erasmuspark.