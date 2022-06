Lucy vangt 200 Oekraïnse vluchtelingen op in haar hotel: "Voelt als warm bad"

Toen de gemeente Alkmaar haar vroeg om de vrouwen en kinderen op te vangen, hoefde ze daar niet lang over na te denken: "Het is heel zinvol, we bieden een veilige plek."

"Het is net of je 210 kinderen hebt", zegt de eigenaresse van Hotel Rijper Eilanden. Niet omdat haar nieuwe gasten 'kinderachtig' zijn, maar omdat ze Lucy regelmatig inschakelen als ze een probleem hebben. "Als de rol van een moeder", vertelt ze.

Het is overduidelijk dat Lucy zich helemaal thuis voelt in haar nieuwe rol: "Alle kamers zijn rolstoeltoegankelijk, dus we zijn al een hotel waar uiteenlopende type gasten verblijven. Mensen met behoefte aan aanpassingen, mensen die dat niet hebben, en nu hebben we Oekraïeners", zegt ze nuchter.

Afscheid

Ook heeft ze Oekraïners in dienst: "Bizar dat je heel goed opgeleide mensen hebt die het fantastisch vinden om hier in de afwas te staan", zegt Lucy. "Ze hebben een functie, ze hebben een inkomen, een routine, collega's... ze lachen samen, het is geweldig."

Toch hoopt ze dat ze afscheid moet nemen van de mensen die haar in korte tijd zo dierbaar zijn geworden. "Ik wens voor hen dat ze terug kunnen naar hun eigen plek, dat is het enige dat iedereen wil." Maar hoe langer dat duurt, hoe hechter de band wordt: "Ik heb heel veel vakantieadressen denk ik, straks."