Bedrijf afgebrand en drie weken later beroofd: “Ja, dat kan er ook nog wel bij”

Het zit Pim Ditmar de afgelopen tijd niet mee, eerst gaat zijn autobedrijf in vlammen op, en een paar weken later worden de katalysatoren van zijn overgebleven auto’s gejat. "Ja, dan kan je wel even door de grond zakken," baalt Pim.

Een oplettende buurtgenoot hoorde op de bewuste avond veel en een hard zagend geluid, en waarschuwde de politie. Bij aankomst trof de politie twee jonge Roemenen aan op het terrein waar de auto’s van Pim stonden. Deze zijn opgepakt en verschenen eerder vandaag voor de rechter. Tekst gaat verder.

Een balende Pim vertelt dat dit geintje ongeveer 9.000 euro kost. "De auto’s moeten op transport naar de Goorn, waar we door de brand nu tijdelijk zitten. Per auto zijn we daar ook nog een paar uur mee bezig, om een nieuwe katalysator eronder te bevestigen. Ook die katalysator moeten we nog kopen," vertelt Pim. Eerder gebeurde het op hetzelfde industrieterrein ook al bij een ander autobedrijf. De eigenaar van dat bedrijf, Mischa Hermeler, schrok toen hij hoorde dat het weer gebeurd was. "Ik ben gelijk naar de zaak gereden om te controleren of het mijn auto’s waren," aldus Mischa. Eerder zijn bij hem tien katalysatoren gestolen. "Ik denk dat als je die verkoopt er zo'n 5 à 6 duizend euro voor vangt," vertelt Mischa. Hij vindt het kwalijk dat de handel in gestolen katalysatoren blijkbaar zo gemakkelijk gaat. "Je hoort vaak dat ze hier in de buurt verdwijnen. Voor het dievengilde zal dit ook wel goed betalen, een paar duizend euro op een avond verdien je niet zomaar," aldus Mischa. Tekst gaat verder onder foto.

Pim wijst een kapot gezaagde stuk aan waar ook een kabel is doorgezaagd

Mischa en Pim hebben ook met elkaar gemeen dat ze beiden met een afgebrand pand zitten. De twee autobedrijven – op het bedrijventerrein in Hem – werden door een brand op 25 maart volledig verwoest. Mischa had bij zijn pand net maatregelen getroffen tegen de dieven. "Ik heb een grote lamp geplaatst die aangaat wanneer er iemand op het terrein komt. En daarbij nog een paar camera’s, maar voor de diefstal had ik dat nog niet", vertelt Mischa. Tekst gaat verder.

Volgens Mischa gaan de dieven zeer doelgericht te werk. "Ze pakken de auto’s waarvan de katalysator het meeste waard is," zegt Mischa. "Blijkbaar zijn dat Volvo’s", vult Pim hem aan. Eerder werden er ook al bij particulieren katalysatoren verwijderd. Volgens Pim kan je daar weinig tegen doen. "Het gaat om de edelmetalen die erin zitten. En die worden weer door verhandeld," aldus Pim.