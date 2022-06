Oekraïeners willen graag aan het werk: "Geen zin om thuis te zitten niks doen"

Nu de oorlog in Oekraïne voortduurt en een terugkeer voor velen nog ver weg lijkt, willen steeds meer vluchtelingen aan het werk. In het noorden van Noord-Holland hebben ruim 300 Oekraïeners een baan. "We hebben geen zin om de hele dag thuis te zitten en niks te doen. We willen ons nuttig maken."

"Ik denk dat als we hier nog een half jaar, of een jaar blijven, dat we dan een baan nodig hebben", legt de werkzoekende Olga Nagush (49) uit het Oekraïense Odessa uit. Eind maart maakte ze de beslissing om haar stad, haar land achter zich te laten. "Er ging constant een luchtalarm af en we sliepen in kleren, zodat we snel naar de kelder konden, als het nodig was. Het was donker, we waren bang. Gebouwen waren weg, mensen kwamen om. Uiteindelijk hebben we toch maar besloten om te vluchten."

Ze woont nu met haar dochter Alina bij een het gezin van Ineke ('een geweldige vrouw') in Lutjebroek. "In Odessa werkte ik als docent Internationaal Recht op de universiteit. Ik voel er weinig voor om hier in de agrarische sector aan de slag te gaan, maar zou hier bijvoorbeeld graag als assistent op een basisschool aan de slag gaan."

Uitbuiting

Maar waar moet je beginnen als je werk wilt zoeken? Omdat het onzeker is hoelang de vluchtelingen in Nederland blijven, heeft direct aankloppen bij bedrijven vaak geen zin. Daarnaast kwam eerder ook al in het nieuws dat bijvoorbeeld in het Westland Oekraïeners werden uitgebuit.

Bianca Vriend van NHN Werkt Door kent de verhalen. "Juist door samen te werken met gecertificeerde uitzendbureaus, mag je ervan uitgaan dat het allemaal netjes geregeld wordt. Deze mensen hebben het al moeilijk genoeg."

Bijeenkomst voor werkzoekenden

Mede daarom organiseerden de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland een bijeenkomst in Hoogkarspel. De mensen krijgen er uitleg over het werken in Nederland, en ook zijn er erkende uitzendbureau's aanwezig waar de Oekraïeners zich ter plekke kunnen inschrijven. Het gaat vooral om uitzendbureau's in de agrarische sector.

"Nu de oorlog blijft voortduren, gaan ze toch verder kijken. De afgelopen periode hebben we veel mensen gehoord die graag willen werken, maar niet weten waar ze moeten starten", legt een gemeentewoordvoerder het initiatief uit.

'Mensen zijn bang voor werkgevers'

Ook de vriendinnen van Olga, Larissa en Helen zijn op meegekomen naar de bijeenkomst. Helen: "Ik vind het heel goed dat dit gehouden wordt. Hier zie je de mensen van de bedrijven in het echt. In Oekraïne heb je geen uitzendbureaus en moet je een baan rechtstreeks zien te regelen. Veel mensen durven niets te zeggen tegen werkgevers, zijn bang."

Larissa heeft al een baan gevonden, in de spinazie. Ze zucht. "Ik vind het zwaar werk, zeker voor een vrouw. Dus ik probeer iets anders te vinden."

De motivatie om te werken is groot, gezien de hoge opkomst. Helen: "We willen weer een normaal leven leiden. We hebben geen zin om steeds maar thuis te zitten en niks te doen. We willen ons nuttig maken, ook om Nederland te bedanken omdat we zo gastvrij worden opgevangen."