Waternet gaat de mist in met innen rekeningen: "In een keer 373 euro kwijt"

Ruim 300 Amsterdammers stonden vandaag even raar te kijken toen ze hun bankrekening checkten. Waternet schreef vele malen een nog openstaand maandbedrag af waardoor er soms in een keer honderden euro's werden geïnd. Het ging om een verzameling oude maandbedragen, die door een fout bij Waternet nog niet geïnd waren.

Een van hen laat weten dat Waternet veertien keer het oude maandbedrag, dat 26 of 27 euro is, heeft afgeschreven. "Geen aankondiging of mail, gewoon 373 euro in een keer kwijt."

Uiterst vervelend

Een woordvoerder van Waternet bevestigt dat dit vandaag is gebeurd. "Het is bij 314 Amsterdammers gebeurd. Dat is uiterst vervelend en we begrijpen dat Amsterdammers zich overvallen voelen. Normaal gesproken sturen we een brief waarin we vertellen dat er meerdere afschrijvingen in een keer komen."

De achterstand van maandbedragen is eerder ontstaan toen het bedrijf overstapte op een nieuw IT-systeem. Die achterstanden worden dus af en toe ingelopen, maar normaal gesproken krijgen klanten dan dus eerst een waarschuwing.

Coulant

De bedragen die vandaag zijn afgeschreven verschillen. Volgens de woordvoerder ging het gemiddeld om een bedrag van 177,95 euro. Klanten van Waternet die vragen hebben kunnen de klantenservice bellen. "We zijn altijd coulant met dit soort dingen en denken graag mee met de Amsterdammers voor een passende oplossing en eventuele betalingsregeling."

Er zijn vaker digitale problemen bij Waternet. Zo opende de SP vanwege het afschrijven van oude maandbedragen zelfs een meldpunt, lukte het niet om 'fysieke metermutaties' administratief te verwerken en werd het bedrijf zelfs onder verscherpt toezicht gesteld.