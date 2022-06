Drie maanden cel voor Roemeens duo dat katalysatoren stal op bedrijventerrein

De twee jonge Roemenen – 19 en 23 jaar – die vorige maand zijn betrapt tijdens het stelen van katalysatoren op een bedrijventerrein in Hem, zijn beiden door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot drie maanden cel.

De twee jonge Roemenen werden in de nacht van 11 mei op heterdaad betrapt, nadat een getuigen rond 00.30 uur een zagend geluid hoorde en de politie waarschuwde. Toen de politie poolshoogte ging nemen, nam het tweetal de benen. De krik en zaag nog onder de auto. Ook vonden agenten vier katalysatoren, accu's en gereedschap – om de katalysator mee weg te snijden – in een tas.

De verdachten, A. Cristea (23) en N. Sticlete (19), waren niet aanwezig tijdens de zitting. De reden tot diefstal was geldnood. "Het is een makkelijke manier om geld te verdienen", zo verklaarde A. Cristea aan de politie. Beide verdachten hebben familie in Roemenië, die ze moeten onderhouden. "We zijn wanhopig, willen graag terug naar huis. Het is de eerste keer dat we zoiets doen", zei N. Sticlete.

Want de katalysatoren zijn erg gewild vanwege de edelmetalen – rodium, palladium en platina – die erin zitten. "Binnen een mum van tijd hebben ze 'goud' in handen. Een minuutje, meer hebben ze niet nodig", vertelde Frans Halsema uit Hoorn al eerder aan NH Nieuws. In oktober vorig werd zijn auto al onder handen genomen.

Eerder gedaan

Toch ging de rechter niet mee in het verhaal dat het voor de Roemenen de eerste keer was. Volgens haar zijn ze 'erg professioneel te werk gegaan'. "Ze overnachtten in een hotel in de buurt, maakten een verkenningsrondje, deelden locaties en namen contact op met een verkoper."

Net als justitie zag de rechter voldoende bewijs voor betrokkenheid van de mannen bij de strooptocht in Hem, die met elkaar bevriend zijn. "Dit heeft grote gevolgen voor de gedupeerde, zowel financieel als emotioneel."

De gedupeerde heeft recht op een schadevergoeding van 5.000 euro, zo bepaalde de rechtbank in Alkmaar vrijdagmiddag. Die valt lager uit, dan dat hij had geëist. De advocaat heeft nog geen beslissing genomen over een eventueel hoger beroep.