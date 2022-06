Open tuinenweekend in Heemskerk: oud-coördinator Nic van Keulen (87) zwaait af

Deze zaterdag en zondag zijn zo'n 16 tuinen in Heemskerk en Beverwijk opengesteld voor publiek. Zo ook de tuin van de 87-jarige Nic van Keulen, die de afgelopen jaren zelf de organisatie van het open tuinenweekend op zich nam. Zijn opvolgster Karin Wezepoel heeft zin in de komende dagen: "Ik ga zelf ook bij alle tuinen en mensen langs, ik vind het leuk om te zien en om met ze in contact te zijn."

Karin Wezepoel heeft dit jaar dus voor het eerst de touwtjes in handen. Nic van Keulen mag dan wel gestopt zijn met de organisatie, hij doet nog steeds mee: "We zijn nu in de tuin van Nic, hier in Heemskerk. Hij heeft een prachtige tuin en komend weekend gaat hij zijn tuin openstellen."

Tussen de bloemvelden en verrassende perkjes vertelt van Keulen hoe hij betrokken is geraakt bij de organisatie. "Op een bepaald moment is aan mij gevraagd of ik het een jaartje over kon nemen. Toen was ik 80 en ben ik er mee begonnen. Het is een succes geworden vind ik zelf eigenlijk."

Tekst gaat verder onder de videoreportage in de tuin van Nic van Keulen: