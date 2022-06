Nieuw onderzoek moet doorslag zijn voor toekomst huizen in straatje Naarden

Hoe zeldzaam is de Huibert van Eijdenstraat in Naarden eigenlijk? Het antwoord op deze vraag is van doorslaggevend belang omdat hiermee duidelijk moet worden of de huidige woningen kunnen blijven staan of dat er nieuwbouw moet komen. Woensdag komt de voltallige oppositie in Gooise Meren met een politiek voorstel om grondig aanvullend onderzoek te laten doen naar de cultuurhistorische waarde van deze straat in Naarden.

Sloop/nieuwbouw of de huidige huizen behouden? Dit is een heet hangijzer in Gooise Meren. Als het aan Woningstichting Naarden ligt, dan gaan de woningen plat. Renovatie en verduurzaming van de relatief kleine woningen zouden te duur zijn. De corporatie ziet er liever meer huizen met kleinere tuinen verrijzen.

Spandoeken

Veel bewoners zijn het hiermee oneens. Dat hebben zij meerdere keren laten weten, ook in raadzaal van het gemeentehuis waar zij spandoeken hadden hangen met duidelijke teksten dat zij tegen de voorgenomen sloop zijn. Verder hebben de bewoners ook een petitie met bijna 600 handtekeningen aangeboden aan het college.

Welke kant de euromunt op moet vallen, is nog altijd niet duidelijk. Sterker nog; de politieke partijen zitten in een impasse. Op initiatief van Gooisch Democratisch Platform (GDP) komt er nu een voorstel op tafel, waarin het college van burgemeester en wethouders de opdracht krijgt om een gerenommeerd en onafhankelijk onderzoeksbureau in de hand te nemen.

Hét uitgangspunt

De onderzoekers moeten dan goed kijken naar de gaafheid, de zeldzaamheid en de cultuurhistorische waarde van de Huibert van Eijkenstraat. De uitkomsten hiervan moeten wat betreft de indieners van de motie het uitgangspunt zijn voor het besluit over de toekomst van de straat. Naast het GDP steunen de PvdA, het CDA en Partij voor Leefomgeving en Klimaat (PLEK) dit voorstel.

De huurhuizen, in de wijk Keverdijk, zijn zo’n honderd jaar oud. Het waren de eerste woningen buiten de vesting, omdat deze overvol raakte. Toen is er bewust gekozen voor ruime tuinen, zodat de bewoners zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De straatindeling van dit deel van het tuindorp en de grootte van de tuinen maken de Huibert van Eijdenstraat uniek.

De vier oppositiepartijen hebben woensdagavond steun nodig van tenminste één van de coalitiepartijen: D66, Hart voor BNM, VVD en GroenLinks.