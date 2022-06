Cel- en taakstraf voor vrouwen die dreigden zaadleiders 17-jarige jongen door te knippen

Het slachtoffer stapte in de avonduren van 13 november vorig jaar met twee vrienden bij R. en V. in de auto om een stukje te gaan rijden. Nadat de twee vrienden waren uitgestapt, ging R. naast het slachtoffer op de achterbank zitten en blinddoekte hem.

Dat haar straf toch zo hoog uitvalt, heeft vooral te maken met een eerder strafbaar feit. Vorig jaar werd ze veroordeeld voor een straatroof. Toen ze in november vorig jaar met V. ontvoerde en bedreigde, zat ze nog in haar proeftijd, waardoor er ditmaal volgens de rechtbank 'alleen jeugddetentie van aanzienlijke duur aan de orde kan zijn'.

"De verdachte had ervoor kunnen kiezen hulp in te schakelen, [...] maar heeft dat niet gedaan"

V., die de auto bestuurde, is ook schuldig aan het gijzelen en afpersen van de jongen. Ze krijgt daarvoor een taakstraf van 200 uur, maar voor iedere dag dat ze heeft vastgezeten mag ze daarop twee uur in mindering brengen. Volgens de rechtbank heeft ze 'op z'n minst evengoed meegedaan, en als bestuurder van de auto een essentiële rol gehad'.

Tussenstop

Tijdens de uren durende rit is V. zelfs nog even bij haar woning gestopt om haar telefoon op te laden, zo blijkt uit het rechtbankverslag. "Verdachte had er op dat moment voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld de hulp van haar broer in te schakelen of de politie te bellen, maar heeft dit niet gedaan. Integendeel: zij is teruggekeerd naar de auto en is opnieuw gaan rijden met aangever en de medeverdachte op de achterbank", aldus de rechtbank.

Behalve de taakstraf krijgt ze ook een voorwaardelijke celstraf van 90 dagen. Hoewel V. dus voor dezelfde feiten is veroordeeld valt haar straf lager uit dan die van R., omdat ze niet eerder met justitie in aanraking is geweest.

PTSS

Het slachtoffer heeft aan de gebeurtenissen PTSS overgehouden en is daarvoor onder behandeling bij een psycholoog. Ook zijn ouders en zus zijn sinds de gebeurtenissen vaker angstig. Omdat de vrouwen nooit iets over hun motief hebben verklaard, is volgens de rechtbank onduidelijk gebleven waarom dit is gebeurd.

"Het is tijdens de behandeling op de zitting onduidelijk gebleven met welke gedachte zij en de medeverdachte in de auto zijn gestapt", aldus de rechtbank. "Het kan niet anders dan dat dit onbevredigend moet zijn voor het slachtoffer en zijn familie."