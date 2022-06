Dit moet je zien: street-art in verlaten gebouw in Purmerend

Op een geheime locatie in Purmerend, aan het oog onttrokken en niet toegankelijk voor publiek hebben twee street-art kunstenaars kale muren omgetoverd in prachtige kunstwerken. Dit terwijl ze weten dat het gebouw binnenkort tegen de vlakte gaat. Regio Purmerend werd uitgenodigd om wat plaatjes te schieten van deze verborgen parel.

In 2020 begon Jan opnieuw met graffiti. Nu maakt hij met grote sprongen realistische afbeeldingen. Op muren, maar sinds kort ook op canvas. "Ik weet eigenlijk niet zo goed van wie ik dit heb. Mijn opa werkte in de scheepsbouw en was heel handig. Mijn vader fotografeerde, net zoals ik nu doe. Maar ik kan ook erg goed tekenen."

De 52-jarige Jan, alias Simbl, uit Purmerend begon als 16-jarige jongen met tagging: Het aanbrengen van namen en symbolen met graffiti op muren. Dat er in hem een kunstenaar schuilde wist hij op dat moment nog niet. Tussen 1996 en 2020 legde Jan de verfbussen aan de kant. Hij is in de tussenliggende periode veel op pad geweest. Zo legde hij de vergane glorie in Europa vast met zijn camera. Fotograferen is de andere kant van zijn creativiteit.

Vorige week kwamen Jan Stel en Arjan Jansen in het nieuws vanwege de prachtige 3D-kunstwerken die zij op de Koemarkt in Purmerend aan het maken zijn. Toen de twee kunstenaars hoorden dat zij de 3D-tekeningen mochten gaan maken, wilden zij graag een plek om te kunnen oefenen. Speciaal hiervoor stelde de gemeente Purmerend een leeg gebouw beschikbaar, dat binnenkort gesloopt gaat worden.

street-art in verlaten gebouw in Purmerend Regio Purmerend

Dat Jan goed kan tekenen is te zien. Het is bijna niet te geloven dat de afbeelding is gemaakt met spuitbussen. Jan demonstreert hoe hij, door een gaatje in een dop te boren, hele fijne lijnen kan spuiten. Voor de klauw van de arend heeft hij eerst een olieverf afbeelding bestudeerd. Toch kwam hij er niet goed uit hoe de poot was opgebouwd, dus ging hij zelf maar aan de slag, uit de losse pols.

Jan vormt samen met Arjan het 'Wall Starz' team. Met deze samenwerking willen ze doorpakken. Jan doormiddel van zijn realistische afbeeldingen en Arjan met zijn stijl van letters maken. Zo vormen ze een goede combinatie.

"Een afbeelding als dit maken, kost ons ongeveer 14 dagen en 600 euro aan verf. Maar het is zo fijn om te doen. Soms kom ik er wel eens een periode niet aan toe, maar het gaat vanzelf weer kriebelen." Voor het eerst maakte hij een graffiti die doorloopt door een hoek van 90 graden. "Als het licht goed is, is de hoek eigenlijk niet te zien." Ook werkt Jan momenteel voor het eerst met spuitbussen op canvas.

Tegen de vlakte

Jan en Arjan kunnen in ieder geval nog een maand genieten van hun locatie, voor de sloophamer in het gebouw gaat. En stiekem hopen ze dat de bouwvak roet in het eten gooit en dat de werkzaamheden pas in september zullen starten. Het dak gaat als eerst van het gebouw. Dan maken ze nog foto’s van hoe de adelaar kan wegvliegen, voordat de muur definitief tegen de vlakte gaat.

Verder hopen ze dat gemeenten hun kunst permanent op kale betonnen stukken in de stad willen hebben. Onder viaducten, op sporthallen. De kunst van Jan en Arjan brengt leven in de stad.