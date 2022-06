Ajax-legende Litmanen signeert boek: "Ik heb al een hoop Jari's ontmoet"

Ajax-legende Jari Litmanen signeerde vandaag het boek Het Ajax Shirt in de fanshop bij de Johan Cruijff Arena. Waar het boek van journalist Jaap Visser over gaat is wel duidelijk, maar er is ook een speciale editie over de Finse Ajax-legende. Tientallen fans stonden vandaag in de rij voor een handtekening van de voormalig profvoetballer

In de winkel stonden de fans van de oud-Ajacied te trappelen om Litmanen te ontmoeten. "Dit is echt zo geweldig. Hij is een van mijn grootste helden", zegt een van hen. "Wat ik straks tegen hem ga zeggen? Gewoon 'hoi', denk ik."

Een ander reageert: "Ik ben zelf 52 jaar, dus je zou denken dat ik niet zo snel meer schrik. Maar ik heb straks misschien toch wel zweet op mijn rug om mijn grote idool de hand te geven."

Een derde vindt dat de Finse oud-voetballer er nog gewoon bij hoort in de stad. "Hij is een Fin, maar eigenlijk is hij gewoon een Amsterdammer." Jari zelf herkent dat wel. "Jazeker, ik voel mij hier thuis. Als ik in het vliegtuig zit en ik zie Amsterdam onder het vliegtuig voel ik wel dat ik thuiskom."

Ook aan AT5 heeft de voormalig profvoetballer herinneringen. "Ik weet nog dat in de periode van De Meer AT5 heel sterk aanwezig was bij ons", reageert Litmanen.