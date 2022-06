Blind en Dumfries zeker van basisplaats tegen Polen; Vincent Janssen speelt dinsdag

Bondscoach Louis van Gaal heeft weinig losgelaten over de opstelling van morgen tegen Polen. Het Nederlands elftal speelt dan opnieuw een duel in de Nations League. Hij liet alleen doorschemeren dat Daley Blind en Denzel Dumfries een basisplaats hebben. Voormalig AZ-spits Vincent Janssen zit op de tribune en speelt dinsdag tegen Wales.

Bondscoach Louis van Gaal - Pro Shots / Stefan Koops

Verder wil Van Gaal de bondscoach van Polen niet wijzer maken dan hij al is. "Ik ga niks over de opstelling zeggen. Ik zou het graag willen vertellen aan het publiek, maar het is ook een spel van de tactiek. Je zult het morgen zien." Meer kwaliteit dan in 2014 Wel is duidelijk dat Blind en Dumfries, die naast Van Gaal zat tijdens de persconferentie, gaan starten in De Kuip. "Blind heeft meer technisch en tactisch vermogen dan Dumfries", vertelt Van Gaal. "Het is voor onze backs heel belangrijk om ruimtes open te laten en weer in te vullen. Denzel en Daley beslissen of ze doorgaan met drukzetten of niet. Daarom noem ik het nu 3-4-3. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de spelersgroep. Deze selectie heeft meer kwaliteit dan de spelersgroep bij het WK in 2014."

Van Gaal is nu vooral bezig het WK in Qatar. Dat toernooi begint in november, maar er is dan geen sprake van een echte voorbereiding. "Ik denk dat we met deze speelwijze de meeste kans maken om wereldkampioen te worden. In 2014 hadden we zes weken de tijd om het systeem te trainen en nu hebben we niet eens een week. Vanmorgen hebben we elf tegen elf getraind en beter kan het gewoon niet." Tekst gaat verder onder de Tweet.

De spelers van @OnsOranje brachten tijdens de warming-up een ode aan de amateurclub waar het voor hen allemaal begon. 🧡#DeNVD #Amateurvoetbal pic.twitter.com/z6kzC1lvkM — KNVB (@KNVB) June 10, 2022

Morgen geen Janssen, dinsdag wel Janssen, die vorige week trouwde en dinsdag aansloot bij de selectie, speelt niet tegen Polen. "Ik behandel hem hetzelfde als Jerdy Schouten bijvoorbeeld. Hij zit morgen op de tribune, maar mag er wel in de kleedkamer bij zijn. Dan weet hij wat hem allemaal te wachten staat. Hij gaat dinsdag tegen Wales spelen", verklapte de bondscoach. Tegenstander Polen verloor woensdag met 6-1 van België. Vorige week was Oranje nog met 4-1 te sterk voor de Belgen. Van Gaal denkt echter niet dat zijn ploeg zomaar wint. "Het zal ongetwijfeld enige invloed hebben, maar het was een gelijkopgaande wedstrijd tot het laatste kwartier. Daarna vielen de doelpunten als rijpe appelen. Er was niet zo veel verschil in kwaliteit, dus Polen is niet een team dat wij makkelijk zullen verslaan." Nederland - Polen begint morgenavond om 20.45 uur.