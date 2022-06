Stakers dreigen fabriek een maand lang plat te leggen: "Kom op met de poen"

"Een maand stil als jij dat wil", scanderen stakers onder het raam van directeur Paul Clijsters in Koog aan de Zaan. Al twee dagen ligt de fabriek van het bedrijf Tate en Lyle plat en wordt er niets meer geproduceerd. De stakers en de FNV zijn boos omdat de fabriek niet wil voldoen aan hun voorstel voor een automatische inflatiecorrectie. De fabriek zelf zegt ook te maken te hebben met steeds duurder wordende grondstoffen.

"Kom op met de poen" staat op het T-shirt van Leon de Bode. Hij heeft samen met Peter de Bever de stakers opgetrommeld. Zij merken dat het leven steeds duurder worden en willen meer geld. "Je merkt gewoon dat je steeds meer kwijt bent voor je boodschappen dan voorheen", zegt Leon. Tate en Lyle noemt het een ernstige situatie dat 50-55 stakers een bedrijf met 245 werknemers platleggen.

Niet te betalen

De FNV wil dat Tate & Lyle mee gaat met de automatische inflatiecorrectie van ongeveer acht procent. Volgens de vestigingsdirecteur Paul Clijsters is dat niet te betalen. Het bedrijf weet dat het leven duurder wordt en stelt een vast bedrag voor wat neerkomt op een verhoging van 6,4 procent voor de middengroep in het bedrijf. Het FNV stelde een ultimatum en die is woensdag verlopen. Sindsdien ligt de productie stil.

Alhoewel het bedrijf internationaal winst maakt, lijdt de fabriek in Koog aan de Zaan volgens Clijtsers verlies door het steeds duurder worden van grondstoffen zoals gas en mais. Die redenering gaat volgens de stakers mank omdat de fabriek die kosten zeker zal doorberekenen. Jos Hendriks van de FNV merkt daarbij op dat als de werknemers niet meer verdienen, maar wel meer moeten betalen voor producten uit de voedselindustrie, ze dubbel gepakt worden.