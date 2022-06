De Peiling: MDMA moet gelegaliseerd worden

De gemeente Amsterdam wil starten met een pilot om de drug MDMA gereguleerd uit te geven. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Ze willen daarmee de gezondheids- en veiligheidsrisico's voor gebruikers beperken. Maar is legalisering wel de juiste manier en maken we het zo niet erg makkelijk en ook aantrekkelijker om drugs te gebruiken?

MDMA of 3,4 methyleendioxymethamfetamine, is de werkzame stof in Xtc en is een harddrug. Het gebruik van MDMA heeft een bewustzijnsveranderend en stimulerend effect. Gebruikers voelen zich opgewekt, blij, warm, gelukzalig en verliefd. Ze zijn open en hebben behoefte aan contact met anderen (bron: Jellinek).

Voor- en nadelen

Een voordeel van legaliseren is dat de uitgifte beter gereguleerd kan worden. Er gaan momenteel MDMA-tabletten rond van 150 milligram, met uitschieters tot wel 200 milligram. Dat kan bij gebruik gevaarlijk zijn. Je kunt de dosering sturen door de drugs bijvoorbeeld in doordrukstrips van 50 milligram uit te geven. Ook kun je bijsluiters toevoegen, een maximale verkoophoeveelheid en een leeftijdsgrens instellen. Ook geeft legalisering meer inzicht in het gedrag van gebruikers.

Maar als je het gebruik legaliseert en de productie niet, trek je dan niet nog meer drugscriminelen aan? En is legale uitgifte juridisch wel haalbaar? Zeker omdat Nederland een narcostaat is? Vijftig tot zestig procent van alle strafzaken in ons land hangt direct of indirect samen met drugscriminaliteit; denk aan liquidaties, wapenhandel, vermogensdelicten, witwassen en vastgoed dat met drugsgeld wordt gekocht. Als het gaat om schadelijke effecten is MDMA te vergelijken met alcohol. Dat is gewoon vrij te verkrijgen als je ouder bent dan 18 en legaal. Moet dat voor MDMA dan niet ook gelden?

