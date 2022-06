Druk weekend voor programmeur Jos: drumt in drie bands op Hoornse Stadsfeesten

Eén ding is zeker: vervelen zal Jos van Tol zich dit weekend niet. Samen met Theo Viset is hij verantwoordelijk voor het programma op de Hoornse Stadsfeesten, die vandaag beginnen. Daarnaast drumt hij zelf in drie verschillende bands.

Donderdagavond in poppodium Manifesto. Terwijl Jos zijn drumstel al nauwkeurig heeft opgebouwd, druppelen andere Hoornse muzikanten binnen. Vierentwintig uur voor de show oefent een bont gezelschap van 14 personen voor de laatste keer voor de Hoornse Stadskaraoke.

"Een klassieker", weet Jos. "Terwijl we het nog maar twee keer hebben gedaan. We spelen bekende nummers, waarvan mensen de teksten zien op een scherm. Zo kunnen ze lekker mee zingen, of brullen."

Haastklus

Verspreid over heel Hoorn spelen er zo'n 100 acts. Het programma is vakkundig samengesteld door Viset en Van Tol. Normaal gesproken kunnen acts zich aanmelden. "Dan gaan we ervoor zitten en luisteren we alle inzendingen. Van schoolbands tot coverbands die de hele wereld over gaan. Daar doen we meestal een maand of zeven over. Nu was het een haastklus, omdat het door corona lang onzeker was of de Hoornse Stadsfeesten door konden gaan. We hebben het programma nu in twee maanden in elkaar gezet."

Soms moeten er lastige keuzes worden gemaakt. "Bijvoorbeeld als je iets heel charmants voorbij ziet komen. Maar we kunnen nu eenmaal niet iedereen laten spelen."

Zelf staat Jos vrijdag, zaterdag én zondag op het podium. Vanavond trapt hij af met de Stadskaraoke, zaterdag speelt hij met zijn eigen coverband en zondag met een Pink Floyd-project. Bang dat het verkeerd gaat, is hij niet. "Ik heb allemaal spiekbriefjes. Net als vroeger op school."