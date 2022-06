Mike Snoei keert terug als trainer van Telstar

Chris B. van der Zwan van de Technische Commissie laat weten dat Telstar in onderhandeling is met Snoei. Vanmiddag hoopt de club uit Velsen-Zuid de gesprekken af te ronden en de nieuwe trainer te presenteren. Snoei was zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Dennis Haar, Jan Zoutman en Johnny Jansen waren ook kandidaten om de nieuwe trainer te worden. Zij spraken ook met de club, maar legden een aanbod naast zich neer.

Tweede termijn

Snoei was eerder twee seizoenen trainer van Telstar tussen 2017 en 2019. In zijn eerste jaar werden de Velsenaren zesde en deden ze mee aan de play-offs voor promotie. Het seizoen daarna eindigde Telstar op de vijftiende plaats.

Na zijn vertrek bij Telstar werd Snoei trainer van De Graafschap. Met de Superboeren wist hij twee keer net niet te promoveren naar de eredivisie, waarna de club uit Doetinchem ervoor koos om hem te ontslaan.