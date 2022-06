Amsterdam NL V Wachten bij Concerto op de Red Hot Chili Peppers wordt, een beetje, beloond

Tattookoning Henk Schiffmacher was gisteren in platenzaak Concerto voor een korte signeersessie. Zijn boek over de avonturen in Borneo met Red Hot Chili Peppers-zanger Anthony Kiedis verschijnt na zo'n dertig jaar in een nieuwe versie. En laat Kiedis nou net in de stad zijn.

Gespannen fans voor de deur van Concerto. Misschien komt Anthony Kiedis zo wel aanlopen. Want binnen zit zijn vriend Henk Schiffmacher, met wie hij dertig jaar terug dwars door Borneo reisde, op zoek naar de oorsprong van de tattoo. Schiffmacher schreef de avonturen op in 'De Grote Borneo-expeditie', dat nu opnieuw is uitgegeven. En het is vast geen toeval dat dat gebeurt op het moment dat de Peppers in het land zijn. Gitarist John Frusciante en drummer Chad Smith waren eerder op de dag al gespot.

Jo van Egmond is een van fans die vol hoop op Kiedis staat te wachten. "Omdat hij die reis heeft gemaakt met Henk. Ze zijn er, ze treden vrijdag op in Nederland. Dan is er toch een kleine kans dat ze hier zo staan." Maar Anthony Kiedis komt niet opdagen. Gelukkig voor de fans is het wachten niet helemaal voor niets. Zo'n tien minuten na het begin van de signeersessie komt drummer Chad Smith aanlopen voor een bliksembezoek. Hij deelt wat handtekeningen uit, lacht om het heuptasje dat Anthony Kiedis in de jungle van Borneo droeg, en weg is ie weer. Op NH Radio sprak Henk Schiffmacher uitgebreid over de avonturen die hij in Borneo beleefde met Anthony Kiedis en topfotograaf Gerard Wessel. Dat gesprek is hier terug te luisteren. De Red Hot Chili Peppers spelen vanavond in het Nijmeegse Goffertpark.