Velsen op zoek naar 'megalocatie' om honderden asielzoekers op te vangen

De gemeente Velsen is naarstig op zoek naar een plek waar op korte termijn enkele honderden asielzoekers kunnen worden opgevangen. Het gaat om een periode van een half jaar. De speurtocht is een vervolg op het dringende beroep dat staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) doet op Nederlandse havensteden om megalocaties, met plaats voor 4.000 asielzoekers.

De gemeente Velsen bevestigt de oproep van de staatssecretaris. Burgemeester Frank Dales wil graag meewerken. Hij vindt de opvang in Ter Apel 'mensonwaardig' en voelt zich 'moreel verplicht opvang te regelen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.'

Dales: "Als college vinden wij dat als je zelf ooit in deze positie komt, je ook hoopt te worden opgevangen. Dus willen we solidair zijn." Dat vluchtelingen in Ter Apel bij gebrek aan slaapplaatsen de nachten op een stoel doorbrengen, vindt hij niet van deze tijd.

Geen plek

Het probleem is alleen dat Velsen geen plek heeft om een cruiseschip af te meren in de haven. Onder meer als gevolg van de hoge dieselprijzen liggen de vissersschepen rijen dik aan de wal. En dan is er ook nog eens veel scheepsverkeer naar en van windparken op de Noordzee. "Bovendien", zegt Dales, "zijn wij de hoofdstad offshore-industrie. Die heeft door het dichtdraaien van de gaskraan door Poetin een nieuwe impuls gekregen. Daardoor is er veel bedrijvigheid."

Gepast schip

Dales vindt het te gemakkelijk om vanwege die redenen de opdracht aan 'Den Haag' terug te geven. "We zijn heel serieus op zoek. In Velsen zoeken we naar een plek en het ministerie kijkt met ons naar een gepast schip."

In Vlissingen worden volgens RTL Nieuws binnen twee weken vluchtelingen op cruiseschepen ondergebracht.