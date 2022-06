Toeristen zijn welkom in Monnickendam: "Maar het moet niet te gek worden"

Hoewel Monnickendam, in tegenstelling tot Volendam en Marken niet wordt platgelopen door toeristen, zijn bezoekers van harte welkom in de Waterlandse stad. Voor de toeristische sector en de ondernemers zijn de toeristen van groot belang, maar wat vinden de inwoners? "Straks staan we nog in de file op de fiets."



Rico en Donna de Rover van Eetcafé de Ouwe Blauwe in Monnickendam - Isabel Kouwenoord

Voor Waterlandsmuseum de Speeltoren, een van de bekendste trekpleisters in Monnickendam, zijn toeristen een welkome toevoeging. Momenteel kampt het museum met de naweeën van corona. Het museum houdt het hoofd net aan boven water. "We kunnen de huur van het gebouw, de verwarming en het licht betalen, maar het zou fijn zijn als er meer bezoekers komen", aldus coördinator Jan Colaris. Voor de coronapandemie ontving het museum, gelegen in het hart van Monnickendam, veel Chinezen. "Alles is vertaald naar het Chinees, maar nu zien we ze nauwelijks meer." Colaris denkt dat buitenlandse toeristen sneller kiezen voor de welbekende tour door de regio. "Zo kunnen ze gelijk alles zien, dat zijn twee vliegen in één klap."

Quote "We kunnen de huur van het gebouw, de verwarming en het licht betalen, maar het zou fijn zijn als er meer bezoekers komen" Jan colaris - waterlandsmuseum de speeltoren

Waterlandsmuseum de Speeltoren heeft één groot voordeel: het is de enige slecht weer voorziening in Monnickendam. Toeristen kunnen daarom altijd in het museum terecht, ongeacht het weer. "Veel toeristen verblijven in Europarcs Poort van Amsterdam in Uitdam. Bij minder weer klimmen ze vaak op de fiets voor een dagje museum." Toeristen zijn noodzakelijk Meer toerisme biedt ook kansen voor de horeca. Vooral in de zomermaanden profiteren horecaondernemers van toeristen die een bezoek brengen aan Monnickendam. "In de zomer zit mijn terras bomvol met toeristen", vertelt Rico de Rover, eigenaar van Eetcafé de Ouwe Blauwe. Hij schat dat ongeveer 40 procent van de bezoekers in juli en augustus toeristen zijn. "Toeristen zijn in de zomer noodzakelijk. Er komen veel Duitsers per boot. Dagjesmensen uit de regio weten de Ouwe Blauwe ook altijd weer te vinden."

Quote "Als er hier per dag vier à vijf bussen vanuit Volendam en Marken zouden komen, verliest Monnickendam zijn magie" rico de rover - horeca ondernemer

Toch hoopt De Rover dat het toerisme verspreid kan worden over het hele jaar. "Ik vind het in de zomermaanden en in het weekend best druk. Als er hier per dag vier à vijf bussen vanuit Volendam en Marken zouden komen, verliest Monnickendam zijn magie en gaat het ten koste van het woonplezier in de oude binnenstad. Dat moet je niet willen." Buiten het hoogseizoen liggen er nog veel kansen open voor Monnickendam, denkt de horecaondernemer. "Het zou fantastisch zijn als de toeristen ook in de wintermaanden naar Monnickendam trekken. Zo blijft het toerisme in balans."

Toeristen worden door de bordjes wegwijs gemaakt - Isabel Kouwenoord

File op de fiets Ook zijn er de afgelopen jaren steeds meer winkels uit het straatbeeld verdwenen in Monnickendam. Een van de winkels die je nog wel in het oude centrum vindt, is Style Fashion & Living. Eigenaresse Claudia Heldoorn merkt dat toeristen de moeite nemen om de winkel te bezoeken. "Vaak lopen mensen toch even naar binnen om een kijkje te nemen. Er zijn hier natuurlijk niet veel winkels. Het toerisme is voor ons een mooie, extra toevoeging." Meer toerisme zou volgens de winkelier fijn zijn, maar het moet niet te gek worden. "Misschien komt het omdat ik zelf in de binnenstad woon. Straks staan we nog in de file op de fiets", zegt ze lachend. "Dat lijkt mij geen goed idee."