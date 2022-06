Vermiste honden dood gevonden na zinken boot bij Andijk

De KNRM moest zaterdagmiddag rond 15.00 uur uitrukken vanwege een zinkende motorboot op het IJsselmeer. "We moesten meteen in actie komen. De boot liep vol met water. Binnen twee minuten ging hij kopje onder. Het is ongelofelijk snel gegaan", blikt Menno Betzema, schipper bij de KNRM in Andijk, terug. "De opvarenden kwamen in tijdnood om de honden te helpen en te redden zonder zelf te verdrinken. Dat maakt het extra cru en verdrietig."

Uiteindelijk werd de reddingsactie naar de vermiste honden gestaakt. De plek waar de boot – ter hoogte van Adijk – zonk, is zes meter diep. "De boot zonk met de punt omhoog, dat wordt gewoon te gevaarlijk. Ook voor de duikers van de brandweer. De kans dat de honden het overleefden was nihil."

Tijdens de bergingswerkzaamheden door Rijkswaterstaat zijn de vermiste honden gevonden. De overleden dieren zijn weer teruggebracht bij de eigenaren.

Licht onderkoeld

De boot was onderweg van Andijk naar de Friese kust. Nadat ze een paar mijl gevaren hadden, maakte de boot plotseling snel water.

De drie opvarenden konden gered worden, maar de twee honden die aan boord waren zijn toen niet meer aangetroffen, liet de Kustwacht eerder al weten. Nadat de opvarenden uit het water werden gehaald, hadden zij lichte onderkoelingsverschijnselen. Zij zijn door de KNRM terug aan land gebracht waar een ambulance klaarstond.