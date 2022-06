Nog geen oplossing voor 'stuifzandfietspad', provincie betaalt mee aan veegkosten

Nog altijd is er geen definitieve oplossing voor 'overstekend duin' op fietspad Blijdensteinsweg tussen Bergen en Schoorl. Daarom zal de provincie voorlopig de helft van de veegkosten voor haar rekening nemen om ervoor te zorgen dat het fietspad zandvrij blijft.

Het fietspad door de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat krijgt volgens de provincie 'meerdere veegbeurten per jaar', voor maximaal vijf jaar. Hiervoor is 45.000 euro uitgetrokken.

Het overstekend duin is een doorn in het oog van de Bergense Fietsersbond, die vorig jaar zelf maar de handen uit de mouwen stak om het fietspad zandvrij te krijgen. "Al dat zand is gevaarlijk. Je krijgt valpartijen. Het moet gewoon een aangename fietsroute zijn."

