'Wethouder Rijxman handelde tijdens NPO-tijd mogelijk in strijd met gedragscode'

Shula Rijxman handelde in haar tijd als bestuursvoorzitter van de NPO mogelijk in strijd met de interne gedragsregels voor NPO-bestuurders, meldt omroep BNR . Ze zou van een privérelatie met secretaris-generaal Marjan Hammersma (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) geen melding hebben gemaakt. Rijxman zelf spreekt dit tegenover AT5 tegen.

Volgens haar opvolger bij de NPO, Frederieke Leeflang, overtrad ze daarmee mogelijk het onderdeel 'integer handelen' van de gedragscode voor NPO-bestuurders. "Een overleg met de compliance officer voor advies was verstandig geweest" aldus Leeflang tegen BNR.

Het commissariaat voor de Media laat aan de radiozender weten dat het zich in de kwestie 'verdiept': "Iedere relatie die de schijn van belangenverstrengeling in zich zou kunnen dragen, dient gemeld te worden."

Situatie met klokkenluider

In de BNR-podcast Koster en Van Dijk werd vorige week al een situatie genoemd waarbij belangenverstrengeling aan de orde zou zijn. Een klokkenluider die misstanden van de NPO bij het ministerie van OCW wilde melden, werd door minister Slob naar diezelfde Hammersma doorverwezen.

In Koster en Van Dijk wordt de relatie tussen Rijxman en Hammersma omschreven als 'innig.' Zo zouden de twee een hotelkamer hebben geboekt voor privébezoek. In een reactie aan BNR gaf Rijxman aan geen probleem te zien in de werk- en privérelatie Hammersma.

Tegenover AT5 reageert Rijxman nu ook op de uitspraken van de huidige NPO-bestuursvoorzitter. In een kort statement zegt ze nooit een geheim te hebben gemaakt van haar vriendschap met Hammersma. "Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO was hiervan op de hoogte.”