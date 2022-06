Tweetal maakt verspakketten in Bussum voor jongeren tegen voedselverspilling

De supermarkten verkopen volgens de twee oprichters alleen maar ingrediënten in hoeveelheden voor twee of meer personen. De mensen die voor zichzelf koken, dus voor een persoon, houden altijd eten over. "Het overgebleven eten wordt bijna altijd in de prullenbak gegooid. Met 'One Man Meal' is dit voorbij. Wij stellen een pilot pakket samen met ratatouille voor één persoon. Daar zitten alle ingrediënten, een recept en ook een informatiefolder over

voedselverspilling in", leggen ze uit.

Verkopen op de markt

De verspakketten worden momenteel verkocht in het centrum van Bussum. Vandaag deden ze dat op het Wilhelminaplantsoen. "We doen dit niet om winst te maken, maar om aandacht te vragen voor voedselverspilling. Dit doen we door middel van een marktkraam. Ook daar willen we in opvallen. We hebben meerdere logo’s ontworpen om een specifieke look te bouwen rondom de kraam", leggen ze uit. Op de zijkanten van de kraam staan feiten over voedselverspilling.

Hiermee willen ze een soort om een soort ‘eye-opener'creëren voor mensen, want heel veel mensen hebben volgens de twee niet door hoeveel goed eten ze weggooien. "Met dit pilot-project willen wij voedselverspilling tegen gaan bij jongeren en eenpersoonshuishoudens in Bussum. Door een laagdrempelig éénpersoons verspakket aan te bieden hopen we ook jongeren iets meer aan het koken te krijgen."