Aanvaller Anthony Smits verdient eerste profcontract bij AZ

In de bekerwedstrijd tegen Feyenoord maakte Smits zijn eerste minuten in de Onder 18. Later in het seizoen won hij met dat team de landstitel en de beker. "Ik had het gevoel dat het eerste contract er ooit een keer zou komen, maar wanneer weet je natuurlijk nooit", zegt Smits op de website van AZ. "Ik maak goede stappen, al vind ik dat er altijd dingen zijn om te verbeteren. Ik ben snel, maar moet daarbij meer gebruik maken van mijn kracht. Ik ben er veel bewuster mee bezig. Het gaat al veel beter. Daardoor word ik in mijn spel gevaarlijker."

Smits stapte een aantal jaar geleden over van AFC naar de jeugdopleiding van AZ. De aanvaller sloot aan in de Onder 14 en groeide vervolgens door richting de Onder 17, waar hij in de eerste seizoenshelft acht goals in veertien wedstrijden maakte.