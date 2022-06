Hogere rente op de studieschulden: "Ik word er niet vrolijk van"

Dikke kans dat de rente op de studieleningen omhoog gaat. Vanaf 2016 was deze historisch laag: 0 procent. Amsterdamse studenten maken zich zorgen om deze stijging. Er wordt gespeculeerd dat deze zomaar boven de 1,5 procent kan komen te liggen. Dat betekent dat sommige studenten honderden euro's per jaar extra kwijt zijn, terwijl de schulden al torenhoog zijn. "Uiteindelijk is het niet extreem, maar het is meer een principekwestie."

Onverwacht

Dyllan Chavannes, student Bedrijfseconomie, durft de site van DUO bijna niet te openen. "Dit doet pijn. Bijna vijftigduizend euro." Dit is de eerste keer in tijden dat hij het bedrag weer ziet. "Ik moet wel lenen. Anders kom je in Amsterdam niet rond. Ik heb geen pappie die in de Quote-500 staat." Als economiestudent wist hij wel dat er rente over zijn lening zou kunnen komen, "maar ik verwachtte niet dat ze het zouden doen, omdat ze dat al jaren niet deden en omdat studenten al hard genoeg genaaid zijn doordat de basisbeurs weg is."

Geld lenen kost meestal geld, maar de laatste jaren was de rente zo laag, dat er geen rente werd gerekend over een studielening. Maar door inflatie heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd, waardoor ook de overheid meer kosten gaat maken. Die kosten worden vervolgens doorberekend naar, onder andere, de rente over een studieschuld.