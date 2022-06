Speelpoppen komen na grote reis weer thuis bij Onny en Saskia

Het is een wat macaber gezicht: levensgrote halfgare poppen in lijkkisten, in een graf en op een soort spiralen bed. Na jaren van omzwervingen over de hele wereld zijn de poppen weer thuis in Warder bij hun makers: Onny Huisink en Saskia Janse van Speeltheater Holland.

De poppen uit De Sterrenmaker (2000) zijn terug voor hun allerlaatste voorstelling: De laatste scène. "Ik heb ze de afgelopen jaren bewust op allerlei plekken achtergelaten - in Londen, in de Nevada woestijn, Seattle, Spanje - om ze bloot te stellen aan de elementen en ze zo te laten vervallen", zegt Onny.

In een voorstelling van een uur lopen de toeschouwers - slechts acht per keer - door de tuin langs alle poppen die zoals Onny zegt "voor nu even een tweede leven hebben gekregen". En ze krijgen daarbij de verhalen over hun reizen te horen en te zien. Het hele proces van de aftakeling is gefilmd, gefotografeerd en gedocumenteerd. Het is een ode aan de schoonheid van het verval en de kwetsbaarheid van het bestaan.

Voor Onny en Saskia is het ook een afronding van een heel lang leven van spelen met poppen. En dat begon al op een hele jong leeftijd. "Ik was acht toen ik voor het eerst het poppenspel ontdekte", vertelt Onny en ook Saskia was er al heel vroeg bij. "Ik gaf ook voorstellingen in de garage van mijn vader. En tekende de kaartjes ook nog zelf. Ik vroeg een cent aan de kinderen en Onny een dubbeltje".