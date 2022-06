Eerste 'mini-supermarkt' met gratis producten voor minima in Grootebroek

De eerste 'mini-supermarkt' in West-Friesland is een feit. Sinds vandaag staat er een kastje - in de kleuren van Jumbo - in Grootebroek. Met daarin gratis producten en voeding, bestemd voor de minima.

Wat begon als een ludieke 1 aprilgrap, mondt uit in een serieus project. Binnen nu en afzienbare tijd moeten er 25 'mini-supermarkten' verrijzen, in kleine kernen in de omgeving van West-Friesland en Heerhugowaard.

Grootebroek is dus het eerste dorp dat een 'mini-supermarkt' krijgt. Ze worden in het begin gevuld door Jumbo, maar daarna is het de bedoeling dat de buurt het assortiment op pijl houdt. Iedere supermarkt krijgt als het ware een eigen vrijwillige 'bedrijfsleider'. De kast wordt gevuld met lang houdbare producten en voeding, als rijst, pasta, soep of maandverband. Ook boeken zijn er te leen.

De initiatiefneemster, Monique Ravenstijn, wil op deze manier de cirkel van armoede en schaamte doorbreken, zoals ze het zelf noemt. "Hoe zou jij je voelen als je elke maand net niet genoeg middelen voor handen hebt om maandverband te kopen, of om je gezin meer dan een maaltijd per dag voor te zetten. Dat is vreselijk, en hier loop je niet mee te koop. Nu worden dit soort kastjes vaak midden in de nacht leeggehaald zodat men dit ongezien kan doen."