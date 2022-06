Natuurlijk Noord-Holland: zeldzame purperreigers in het Naardermeer

Er is in Nederland bijna geen moeras meer te vinden. Overal hebben dijken en sluizen het water onder controle. Hier en daar is nog een postzegel waar wat riet en een moerasbosje te vinden is. In de grotere gebieden kom je nog wel eens een roerdomp tegen. Alleen in hele grote, natte natuurgebieden vinden purperreigers voldoende ruimte om te broeden. In het Naardermeer broeden er tientallen en wij zijn ze gaan zoeken.

In het bootje met boswachter Angelique Aerts van Natuurmonumenten gaan we de slootjes door en het grotere water op. Langs rietkragen staan netten verticaal in het water. Waar zijn die voor?

"Nu er zo veel ganzen zijn in Nederland moeten we het riet beschermen. Ganzen eten het jonge riet waardoor de rietkraag steeds kleiner wordt. Straks kunnen de purperreigers geen plek meer vinden om hun nest in te maken", legt Angelique uit.

Een purperreiger is net zo groot als een blauwe reiger. Hij eet ook visjes, kikkers en muizen. Zoals de naam doet vermoeden is een purperreiger een beetje paarsig/roze van kleur. Prachtig zijn ze. Maar ook heel erg schuw. Hij bouwt zijn nest diep verborgen in kolonies in het riet. Dankzij de zorgen van Natuurmonumenten zien we tijdens ons tochtje een paar purperreigers vliegen.

Vleesetende plant

Als we aan land gaan, roept Angelique ons naar een veldje waar het gras kort staat. "Kijk eens wat je hier ziet?" Eerst zie ik niet zo veel. Op de knieën dan maar, met mijn neus tussen de plantjes. En dan ineens zie ik het: zonnedauw!

"Zonnedauw groeit alleen op plekken waar te weinig voedsel in de grond zit voor andere planten die hoog worden. Het minuscuul kleine zonnedauw vangt er zelf wat eten bij: vliegjes die vast komen te zitten op de kleverige druppeltjes op zijn takjes. Nu er met stikstof zo veel extra voedsel op het land regent, moeten we hier maaien en het maaisel afvoeren zodat de zonnedauw niet wordt overwoekerd." Het is een mooi plantje dat helaas steeds zeldzamer wordt. In het Naardermeer groeit het nog. Natuurmonumenten organiseert excursies dus je kan er zelf eens gaan kijken.