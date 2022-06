Door brand verjaagde verslaafden kicken liever af in Hoofddorp dan in Alkmaar

De cliënten van Brijder verslavingszorg die vorige week na een brand in hun kliniek in Alkmaar naar Hoofddorp verkasten, hebben unaniem besloten hun afkicktraject op hun nieuwe adres - achter het Spaarne Gasthuis - voort te zetten. Dat vertelt woordvoerder Erny Grootveld van de overkoepelende organisatie Parnassia Groep aan NH Nieuws. De kliniek in Alkmaar draait weer gewoon als vanouds.

Toen vorige week in de nacht van zondag op maandag brand uitbrak op de eerste etage van de Alkmaarse kliniek, werden de cliënten die daar verbleven naar Hoofddorp overgebracht. Daar heeft Brijder een andere vestiging.

Vorige week is hen de keuze voorgelegd om weer terug te gaan naar Alkmaar of hun behandeling in Hoofddorp voort te zetten, vertelt Grootveld. "Ze hebben unaniem besloten voor de laatste optie." Dat komt volgens haar niet doordat de cliënten door de brand angstig zouden zijn om terug te keren: "Ze hebben daar hun draai gevonden."

Geen duidelijke oorzaak

Bij de brand, die vooral veel rook- en waterschade veroorzaakte, raakte niemand gewond. Wel werden twee cliënten uit voorzorg onderzocht; één van hen in het ziekenhuis. "Het gaat gelukkig goed met iedereen", vertelde Ellen Huizenga, directrice van Parnassia Groep een dag later aan NH Nieuws.

Cliënten die op afspraak langskwamen konden toen al worden ontvangen, alleen voor mensen die voor behandeling ook in de kliniek slapen was vanwege politieonderzoek en renovatiewerkzaamheden een aantal dagen geen plek.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Forensisch onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen of er sprake is geweest van brandstichting of dat er een andere oorzaak is geweest. Het onderzoek is afgerond.