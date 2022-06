De Peiling: kinderen moeten méér buitenspelen

17 procent van de kinderen speelt nooit buiten. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public, in opdracht van Jantje Beton. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat vier op de tien kinderen minder dan één uur per dag buitenspeelt. Opvallend is daarom ook dat veel kinderen aangaven juist meer te willen buitenspelen.

Hinkelen, touwtje springen en tikkertje spelen. Wie is er niet mee groot geworden? Toch dreigt nu het gevaar dat er straks heel veel volwassen Nederlanders zijn die dit hebben moeten missen in hun kindertijd. En dat aantal lijkt ook nog in rap tempo te stijgen, want het percentage van kinderen dat nooit buitenspeelt is in vier jaar tijd zelfs verdubbeld.

Alarmerend

Buitenspelen is niet alleen hartstikke leuk, het is ook nog eens heel gezond. Zo heeft het volgens Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU Amsterdam en ambassadeur van Jantje Beton, een positieve impact op de toekomstige ontwikkeling van kinderen. Volgens Scherder zijn deze nieuwe cijfers alarmerend omdat we straks hele generaties opzadelen met mentale en fysieke problemen. Tenzij we er nú iets aan doen.

Vind jij buitenspelen belangrijk?