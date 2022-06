Was vroeger alles beter op de Ten Katemarkt? "Sta nu vaker Engels te praten"

In de Kinkerbuurt in Amsterdam maken mensen met een laag inkomen steeds vaker plaats voor mensen die het financieel wat beter hebben. Die gentrificatie zorgt er ook voor dat de sfeer op de plaatselijke Ten Katemarkt verandert. Melanie Scheuren, die sinds kort in de buurt woont, maakte er samen met Anouk Beereboom een documentaire over.

In 'Marktwaarde' schetsen de documentairemakers de verandering van de buurt door de ogen van de marktkooplui op de Ten Katemarkt. De Kinkerbuurt was vroeger vooral een arbeidersbuurt, maar de afgelopen decennia is de samenstelling van de buurt ingrijpend veranderd.

Volgens opa Co was vroeger alles beter. Maar is dat ook zo? "Het is een gekke, maar ook een leuke mix", zegt marktkoopman Jorrit van Nes. "Maar ik hoop wel dat het hierbij blijft, want je ziet vooral dat alles alleen maar duurder wordt. Het zou wel jammer zijn als de 'normale mensen' hierdoor verdwijnen."

Engels praten

Want ook Van Nes ziet dat dit alles een keerzijde heeft: "Ik sta meer Engels te praten dan Nederlands. Vroeger kende ik iedereen. Nu is het toch minder hecht, minder gezellig."

Opa Co en en oma Beppie, die de markt de laatste jaren hebben vermeden, vrezen dat ze dezelfde conclusie moeten trekken. Omdat ze toch een keer bij hun kleindochter langs willen komen, ontkomen ze niet aan een terugkeer. Hoe dat gaat, is in de documentaire te zien.