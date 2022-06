Binnenvaart boos: 'Uitstel verlenging zeesluis Den Helder gemiste kans'

"Verleng de Koopvaardersschutsluis. Doe het nu!" Koninklijke Binnenvaart Nederland wil dat de provincie Noord-Holland vasthoudt aan de belofte van verlenging van de zeesluis in Den Helder. De sluis is een belangrijke verbinding tussen de Noordzee, Waddenzee en het Noordhollandsch Kanaal. De provincie wil alleen renoveren, omdat de kosten voor verlenging van de sluis te hoog oplopen. "Een gemiste kans voor een duurzame oplossing en de ontwikkeling van het kanaal", vindt de brancheorganisatie voor de binnenvaart.

De binnenscheepvaart ziet het liefst dat de schutsluis wordt verlengd van 86 naar 115 meter, daarmee kan het Noordhollandsch Kanaal weer een grote rol krijgen in het vervoer over het water, vindt de brancheorganisatie KBN. Het is ook een van de speerpunten geweest van voormalig gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland.

"Wij zijn erg teleurgesteld in het voorgenomen besluit van de provincie om de verlenging van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder uit te stellen", vertelt Andries de Weerd van de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). "De maritieme wereld in de Kop van Noord-Holland kan juist deze impuls om de infrastructuur op het water goed gebruiken."

Samen met scheepswerf Damen in Den Helder, havenbeheerder Port of Den Helder, vrachtvervoerder Spaansen in Winkel en gemeente Alkmaar dringt KBN bij de provincie aan op het terugdraaien van de huidige plannen voor alleen renovatie van de schutsluis. Gedeputeerde Jeroen Olthof wil de renovatie loskoppelen van het verlengen van de schutsluis. Volgens de provincie zijn grondstoffen en materialen fors duurder en schaarser geworden door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne.

Verzilting

Toch is verlenging nu al van groot belang, beweert KBN. De kosten kunnen omlaag door onder meer hergebruik van de sluisdeuren. De Weerd: "Het is zelfs aan te raden om bij de verlenging de huidige deuren te behouden om zo een kleiner deel van de sluis af te kunnen zetten voor kleine boten. Daarmee zorg je er voor dat er minder zout het kanaal in stroomt, want verzilting van het kanaal is ook een probleem. Ook het kanaal hoeft niet maximaal uitgediept om grote schepen door te laten."